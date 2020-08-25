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Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Son dakika haberi.. İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Metrobüslerin sık sık kaza yapması, seferlerin aksaması ve yangın gibi aksaklıklar "Denetimler yeterli değil mi?" sorusunu akıllara getirdi.

25.08.2020 13:23 - Son Güncelleme: 25.08.2020 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





