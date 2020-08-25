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Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Son dakika haberi.. İstanbul Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Metrobüslerin sık sık kaza yapması, seferlerin aksaması ve yangın gibi aksaklıklar "Denetimler yeterli değil mi?" sorusunu akıllara getirdi.

25.08.2020 13:23 - Son Güncelleme: 25.08.2020 13:30
Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Zeytinburnu'nda metrobüste yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alev alev yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü.

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Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç küle döndü.


Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Zeytinburnu'nda metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sardı. Araçtaki yolcular kendilerini son anda dışarıya atarak, yangından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangına müdahale ederek, söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç küle döndü. Yangın nedeniyle D-100 Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

Son dakika: Zeytinburnu'nda metrobüs yangını! Yolcular kendini son anda dışarı attı

Metrobüsteki yangın nedeniyle hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler de aksadı.

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