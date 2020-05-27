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İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı günü yapmış olduğu açıklamaya göre, bugün 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber açıkladı! İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı...

27.05.2020 01:32 - Son Güncelleme: 27.05.2020 01:32
İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı günü yapmış olduğu açıklamaya göre, bugün 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı

Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber açıkladı! İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı...

İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı
İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı
İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı
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