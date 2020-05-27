İlk kez A Haber'de açıklandı: İşte il il Kovid-19'dan vefat edenlerin sayısı

Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber açıkladı! İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı...