İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!
Türkiye 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasına göre başlayan normalleşmenin ardından gelen günlük vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Başkan Erdoğan, vaka yoğunluğu haritasına göre kısıtlamaların kalktığı illerde yeniden sıkı tedbirlerin uygulanabileceği sinyalini vermişti. İstanbul ve İzmir'deki koronavirüs vaka yoğunluğundaki artış renk kodunun değişip değişmediği sorusunu da beraberinde getirdi. Peki İstanbul ve İzmir'in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama
Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.