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İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Türkiye 1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasına göre başlayan normalleşmenin ardından gelen günlük vaka sayılarındaki artış dikkat çekti. Başkan Erdoğan, vaka yoğunluğu haritasına göre kısıtlamaların kalktığı illerde yeniden sıkı tedbirlerin uygulanabileceği sinyalini vermişti. İstanbul ve İzmir'deki koronavirüs vaka yoğunluğundaki artış renk kodunun değişip değişmediği sorusunu da beraberinde getirdi. Peki İstanbul ve İzmir'in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama

12.03.2021 11:47 - Son Güncelleme: 12.03.2021 11:47
İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Yeni normalleşme sürecinde iller risk değerlendirme kriterlerine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı.

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İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Haritaya bakıldığında, mavi olan bölgeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsadı.

İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin neredeyse tamamının mavi renkli olmasının nedenine ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, değerlendirmede bulundu.

İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Prof. Dr. Aydın, bir kısım yerlerin mavi olmasıyla beraber bazı yerlerin de neredeyse tamamının kırmızı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Aydın, "Bunun coğrafi yaşam, mevsimsel ve daha önce salgının tsunami olarak karşımızda olduğu dönemdeki geçirilme oranıyla bağlantı kurabiliriz.

İstanbul ve İzmir’in renk kodu değişti mi? Bilim Kurulu Üyesinden flaş açıklama!

Benim analizim; o bölge salgının bir önceki dönemini çok yoğun geçirdi. Ailesinde vakası olmayan, sülalesinde kaybı olmayan bir aile yok. Burada sürü bağışıklığı dediğimiz geçirilmiş enfeksiyon bağışıklığı önemli bir oranda oluştu. İkincisi bu bölge kış mevsiminde, kar, kış, mevsimsel şartlar, birbirlerine gitme, gelme oldukça az" dedi.