SON DAKİKA: Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler Dereler) Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor. " ifadelerinme yer verildi.