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SON DAKİKA: Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler Dereler) Operasyonu başladı

Son dakika haberleri... PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler Dereler) Operasyonu başlatıldı.

09.11.2021 09:12 - Son Güncelleme: 09.11.2021 09:14
SON DAKİKA: Şırnak’ta EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu başladı

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)" Operasyonu başlatıldı.

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SON DAKİKA: Şırnak’ta EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu başladı

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA: Şırnak’ta EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor. " ifadelerinme yer verildi.

SON DAKİKA: Şırnak’ta EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu başladı
SON DAKİKA: Şırnak’ta EREN KIŞ-1 BESTLER-DERELER Operasyonu başladı
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