SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Tank için geliştirilen ilk motor BATU'nun ateşleme testi başarılı
Son dakika haberleri... Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde her gün son dakikalar geliyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tank, zırhlı araçlar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşleme testinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu. İşte o görüntüler...
05.05.2021 13:16
- Son Güncelleme: 05.05.2021 13:16
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir; tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motor BATU'nun ateşlemesinin başarılı şekilde gerçekleştiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz motor teknolojisinde de emin adımlarla hedeflerine ilerliyor.
Tank, muhtelif zırhlı araç ve makinalar için BMC Power tarafından geliştirilen 1500 beygir gücündeki ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarılı şekilde gerçekleşti. Bizim Mühendisler yapıyor" dedi.