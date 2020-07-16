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Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı da bölge bölge açıkladı. Türkiye'nin koronavirüs haritasındaki veriler hayli çarpıcı. Öyle ki o iki bölgemizdeki Kovid-19 sayıları İstanbul'u dahi geçti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

16.07.2020 13:59 - Son Güncelleme: 16.07.2020 13:59
Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti.

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Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 oldu.

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni vaka sayıları ve hastane yatış sayılarında ise bazı detaylar endişe yarattı. 2 bölge İstanbul'u geride bıraktı.

Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 251 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 101

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