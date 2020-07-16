Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti
Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu. Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı da bölge bölge açıkladı. Türkiye'nin koronavirüs haritasındaki veriler hayli çarpıcı. Öyle ki o iki bölgemizdeki Kovid-19 sayıları İstanbul'u dahi geçti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
16.07.2020 13:59
- Son Güncelleme: 16.07.2020 13:59
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