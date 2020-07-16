Son dakika| Sağlık Bakanlığı bölge bölge koronavirüs haritasını yayınladı! Tabloda iki bölge İstanbul'u bile geçti

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti.