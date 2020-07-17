Dünya’nın en büyük havalimanı müzesi İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi! 316 tarihi eserlerle Türkiye’nin tarihi birikimi tanıtılacak
Son dakika haberine göre Dünyanın en büyük havalimanı müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki 29 müzeden getirilen toplam 316 tarihi eserlerle, dünya vatandaşlarına Türkiye'nin tarihi birikiminin tanıtımı amaçlanıyor.
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı, bu kez bin metrakarelik alana kurulan dünyanın en büyük havalimanı müzesine ev sahipliği yapmaya başladı. Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali arındırılmış yolcu bölümünde hazırlıkları tamamlanan İstanbul Havalimanı Müzesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ve çok sayıda davetli katıldı.
"TANITIM STRATEJİLERİNDE ÇEŞİTLİLİĞE GİDERKEN YENİ STRATEJİLERİ DEVREYE ALDIK"
İstanbul Havalimanı Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile turizm stratejik sektör olarak kabul edildi.
Turizm gelirlerini artırmak için yeni stratejileri devreye aldık. Bunların içinde en önemlisi tanıtım stratejilerinde yaptığımız değişikliklerdi. İlk etapta geçen yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirdik.
Turizm sektörünün de yönetiminde yer aldığı bir sistemi dünyada 100 yıldır kullanılan bir sistemi Türk turizm sektörü hayatına kazandırdık. Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken yeni stratejileri devreye aldık. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Havalimanı Müzesi. Dünyada HUB noktası olarak bilinen sayılı büyük havalimanlarında mevcut olan bugünden itibaren de İstanbul gibi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan ve en büyük hub noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda hayata geçireceğimiz müzesi Türk turizmine kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.
"AMAÇ, TRANSİT YOLCULARI DA TURİZME KAZANDIRMAK"
Türkiye'ye giriş yapmadan geçen transit yolcuların da turizme kazandırılmasının amaçlandığına dikkat çeken Bakan ersoy, "Bu müzenin en büyük özelliği havalimanı ile birlikte bir cazibe noktası olması. Sadece İstanbul için değil Tüm Türkiye'yi Anadolu'yu kapsayan özelliğinin olması.
Göbeklitepe'den başlayarak Çatalhöyük, Hitit, Urartu, Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet ödenimlerini kapsayan Anadolu'daka tüm medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müze hayata geçiriyoruz. Amacımız Türkiye'ye gelene yabancı misafirin üçte biri İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor Türkiye'ye . Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını oluşturmak aratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz.