Dünya’nın en büyük havalimanı müzesi İstanbul Havalimanı’nda hizmete girdi! 316 tarihi eserlerle Türkiye’nin tarihi birikimi tanıtılacak

Göbeklitepe'den başlayarak Çatalhöyük, Hitit, Urartu, Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet ödenimlerini kapsayan Anadolu'daka tüm medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müze hayata geçiriyoruz. Amacımız Türkiye'ye gelene yabancı misafirin üçte biri İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor Türkiye'ye . Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını oluşturmak aratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz.