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SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'taki şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Son dakika haberine göre Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

09.03.2021 14:57 - Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58
SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu'nun otopsi raporunu savcılığa sundu.

Raporda, Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

Öte yandan, Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıktığını belirttiği 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.'nin eve geldiğini söylediği 14.00 arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta

OLAYIN GEÇMİŞİ
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'ta, Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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