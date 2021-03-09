SON DAKİKA: Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu savcılıkta
Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat'taki şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun (83) evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Son dakika haberine göre Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
09.03.2021 14:57
- Son Güncelleme: 09.03.2021 14:58