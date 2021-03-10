26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle mücadele en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmuş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar 'kırmızı' alarma yol açtı. Koronavirüs haritasında yaşanan değişiklik sonrası Bilim Kurulu üyelerinden kritik uyarılar geldi. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100'ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.

10.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 10.03.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





