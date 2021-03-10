Bugünkü
Takvim

26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle mücadele en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmuş durumda. Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı vaka sayıları, illerin kaderinde etkili olacak. Başta İstanbul, daha önce turuncu olan pek çok ilde artan vakalar 'kırmızı' alarma yol açtı. Koronavirüs haritasında yaşanan değişiklik sonrası Bilim Kurulu üyelerinden kritik uyarılar geldi. Geçen haftaki haritada 17 il kırmızı renkteydi. Yani 17 şehirde vaka oranı 100 bin kişide 100'ün üzerindeydi. 9 il de sınırın üzerine çıkınca toplam 26 ilde vaka artışları, tehlike sinyalleri vermeye başladı.

10.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 10.03.2021 09:12
26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.

26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

İSTANBUL DEĞİŞİR Mİ?
20-26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında bazı iller 100 binde 100'ün üzerine çıktı. Geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranını 111.57'ye çıkaran İstanbul da bu illerden biri.

26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Hürriyet'in haberine göre şimdi bu şehirlerin kırmızıya dönüp dönmeyeceği ve daha ciddi kısıtlamalara maruz kalıp kalmayacakları tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hemen bir renk değişimi olmayacağını belirterek, "Haftalık vaka sayıları dışında, birden fazla gösterge ile süreç takip ediliyor.

26 ilde tehlike çanları çalıyor! Koronavirüs haritasında endişe yaratan artış

Vaka sayılarında da ortalamalar dikkate alınıyor. Renk değişimi buna göre olacak" dedi. Yetkililer de vaka sayılarının yanı sıra, hastane yatış oranları, yatak sayısı gibi birçok etkenin illerin renginin belirlenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ