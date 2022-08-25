SON DAKİKA: Milli SİHA Bayraktar TB2 Türk havacılık tarihinin rekorunu kırdı! Yarım milyon saatten fazla uçtu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 500 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı ve böylece gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

BAYRAKTAR TB2 TÜRK TARİHİNİN REKORUNU KIRDI | VİDEO