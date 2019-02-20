Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."