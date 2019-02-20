Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...
Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale ve Bursa'da hissedildi.
20.02.2019 22:38
- Son Güncelleme: 20.02.2019 22:41
Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstanbul'da da hissedildi.
Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
HALK SOKAĞA ÇIKTI
Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi.