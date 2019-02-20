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Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi. Deprem İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale ve Bursa'da hissedildi.

20.02.2019 22:38 - Son Güncelleme: 20.02.2019 22:41
Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık olan deprem İstanbul'da da hissedildi.

Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi. AFAD, 21.23'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

Son dakika: Marmara ve Ege'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi...

HALK SOKAĞA ÇIKTI
Depremin ardından Çanakkale'deki halk sokağa döküldü. TRT Haber'in Ayvacık muhabiri yaptığı açıklamada "Şu an herkes dışarda elektrikler kesildi.

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