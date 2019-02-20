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Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Erdoğan, programa katılanlara Asırlık Çınar Ödülü takdim ederek katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Birinci Yaşlılık Şurası'nda Erdoğan, programa katılan yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendi, onlarla kucaklaştı ve yaşlılara sarılarak ellerinden öptü. İşte Beştepe'deki toplantıdan renkli ve samimi anlar…

20.02.2019 16:58 - Son Güncelleme: 20.02.2019 17:02
Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Yaşlılara ilişkin kısa bir filmle başlayan programda Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Köprü: Kuşaklar Arası Dayanışma Fotoğraf Yarışması"nı kazanan 5 isme ödüllerini takdim etti.

Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Kadir Volkan Taşdemir "Tek Mercek Yansıtma" dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

"Tek Mercek Yansıtma" dalında birinci olan Esengül Yavuz'un ödülünü eşi İsmail Yavuz aldı. Osman Berker Gümüş, ikincilik, Tekin Özcan üçüncülük ödülünü aldı. Kadir Volkan Taşdemir "Tek Mercek Yansıtma" dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu. Abdurrahim Duran'a da "Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı" dalında ödül verildi.

Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Ayşe Güler, 105 yaşındaki Bektaş Ergül, 105 yaşındaki Hanife Pekdemir, 103 yaşındaki Kıymet Gazez, 102 yaşındaki Yaşar Baştürk, 104 yaşındaki İsmail Baran, 101 yaşındaki Hüseyin Akkanat, 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a "Asırlık Çınar Ödülü" de takdim etti.

Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Erdoğan, 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a memleketi Şanlıurfa'ya gideceği müjdesini verdi. Şükriye Özbay ise ona içli köfte ikram edeceğini söyledi.

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