Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Erdoğan, programa katılanlara Asırlık Çınar Ödülü takdim ederek katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Birinci Yaşlılık Şurası'nda Erdoğan, programa katılan yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendi, onlarla kucaklaştı ve yaşlılara sarılarak ellerinden öptü. İşte Beştepe'deki toplantıdan renkli ve samimi anlar…
"Tek Mercek Yansıtma" dalında birinci olan Esengül Yavuz'un ödülünü eşi İsmail Yavuz aldı. Osman Berker Gümüş, ikincilik, Tekin Özcan üçüncülük ödülünü aldı. Kadir Volkan Taşdemir "Tek Mercek Yansıtma" dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu. Abdurrahim Duran'a da "Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı" dalında ödül verildi.