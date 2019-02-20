Birinci Yaşlılık Şurası'nda Başkan Erdoğan onları, onlar Erdoğan'ı bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'na katıldı. Erdoğan, programa katılanlara Asırlık Çınar Ödülü takdim ederek katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi. Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Birinci Yaşlılık Şurası'nda Erdoğan, programa katılan yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilendi, onlarla kucaklaştı ve yaşlılara sarılarak ellerinden öptü. İşte Beştepe'deki toplantıdan renkli ve samimi anlar…

20.02.2019 16:58 - Son Güncelleme: 20.02.2019 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





