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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Selçuklu mezarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Selçuklu mezarını ziyaret etti
25.08.2022 18:19 - Son Güncelleme: 25.08.2022 18:23

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Erdoğan kurmaylarını topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Konuşmasında Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ederek, kutlu zaferin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde "Kubbet-ül İslam" diye tarif edildiğini anımsattı. Etkinlik alanında atlı birlikler ilgi odağı oldu. Konya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok ilden gelen kadınlar da yöresel ürünlerini tanıttı. Rengarenk kostümleriyle yaşadıkları yörenin kültürünü etkinlik alanına taşıyan kadınlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'a eşlik etti.

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