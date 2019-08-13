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Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberine göre Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

13.08.2019 09:55 - Son Güncelleme: 13.08.2019 10:19
Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz gönderildi.

Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise 'acil' koduyla göreve çağrıldı.

Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekti.

Son dakika: Kütahya'daki orman yangını kontrol altında

Dün akşam saatlerinde başlayan yangının yaklaşık 17 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

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