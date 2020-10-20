CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir yalanı daha elinde patladı: Yapımını 2 kez durdurdu!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk" şeklindeki açıklamasının yalan olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Ekrem İmamoğlu'nun yalanını belgelerle gözler önüne serdi. Birpınar, Ekrem İmamoğlu'nun Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin yapımını iki defa durdurduğunu, AK Parti döneminde tesisin yüzde 85'inin tamamlandığı söyledi ve "Halbuki çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik bir değil tam 2 kez" dedi.
"SEYMEN KATI ATIK DEPO GAZINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ YATIRIMINI DURDURANLAR KENDİLERİ"
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar; Ekrem İmamoğlu'nun Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin yapımını iki defa durdurduğunu, AK Parti döneminde tesisin yüzde 85'i tamamlandığı söyledi.
Prof. Dr. Birpınar; "'Seymen Katı Atık Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi Yatırımı durduruldu, biz tekrar başlattık' deniliyor. Halbuki durduranlar kendileri" ifadelerini kullandı.
"ÜSTELİK BİR DEĞİL TAM 2 KEZ."
Prof. Dr. Birpınar; Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi çalışmalarının 2 kez durdurulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"İlki Nisan 2019'da durdurulan çalışmalar seçimlerin yenilenmesi kararıyla tekrar devam ediyor. Tekrarlanan seçimlerden sonra ikinci defa durdurularak sürecin ilerlemesi önleniyor. Buna rağmen 2019'da tesisin yüzde 85'i tamamlanıyor. Gaz motorları dahi o zamanda geliyor. Ama kamuoyu her zamanki gibi yine yanıltılıyor. Çalışmaların durdurulduğu, kendilerinin başlattığı ifade ediliyor. Halbuki çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik bir değil tam 2 kez."
BİRPINAR: "BİR MİRASYEDİLİK ÖRNEĞİ"
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter'daki resmi hesabından AK Parti döneminde Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nde yapılan çalışmaları anlattı.
Prof. Dr. Birpınar, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'nun Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin bir mirasyedilik örneği olduğunu açıkladı.