Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!
Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın safında yer alan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" dedi. Yunan medyası Blinken'in açıklamalarıyla haddini iyice aştı. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.
11.03.2021 10:38
- Son Güncelleme: 11.03.2021 10:38
TÜRKİYE VE KIBRIS SORULARINA YANIT
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Kongre üyelerinden gelen Türkiye ve Kıbrıs sorularına yanıt verdi. Blinken, Kıbrıs'ta Ankara'nın aksine Washington'ın federasyonu destekleyeceğini ve doğrudan rol alacaklarını açıkladı.