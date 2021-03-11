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Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın safında yer alan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" dedi. Yunan medyası Blinken'in açıklamalarıyla haddini iyice aştı. Haberlerde, Washington'ın Ankara'ya açık mesaj verdiği savunuldu.

11.03.2021 10:38 - Son Güncelleme: 11.03.2021 10:38
Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Uçak gemisinin Akdeniz'e giriş yaptığı saatlerde binlerce kilometre uzaklıkta savaş uçaklarının da Türkiye'ye karşı havalanacağı açıklandı. Diplomasi alanında ise gece yarısı yapılan açıklamalar fırtına koparacak.

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Arap coğrafyasından ABD'ye kadar dünyanın her yerinden Türkiye korkusuyla müttefik bulan Yunanistan, Ankara ile istikşafi müzakerelerin 16 Mart'ta Atina'da yapılacağını resmen duyurdu. Beş yıl aradan sonra gerçekleşen ir önceki randevu, İstanbul'daydı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

TÜRKİYE VE KIBRIS SORULARINA YANIT
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda Kongre üyelerinden gelen Türkiye ve Kıbrıs sorularına yanıt verdi. Blinken, Kıbrıs'ta Ankara'nın aksine Washington'ın federasyonu destekleyeceğini ve doğrudan rol alacaklarını açıkladı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Washington'da endişeye yol açtığını aktaran Bakan Blinken, "Bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli" deyip ekledi:

Doğu Akdeniz'de Yunanistan safında yer alan ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Yunan medyası bayram etti!

"Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye'nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik.