Son dakika: Koronavirüs risk haritasında kriter değişimi gündemde! Kırmızı kategori artık...

Son dakika... Vakalar artsa da koronavirüsün zatürreye dönüşme ve yoğun bakıma yatma ile ölümcül etkisindeki azalma kriterlerde değişimi gündeme getirdi. Bu kapsamda Türkiye'de günlük vaka sayılarının öngörülenin de üstünde artmasına rağmen hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranının düşüklüğü aşılamanın olumlu etkisi olarak değerlendiriliyor. İşte gündeme gelen son dakika gelişmesinin detayları: