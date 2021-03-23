Son dakika: Koronavirüs risk haritasında kriter değişimi gündemde! Kırmızı kategori artık...
1 Mart itibarıyla kademe kademe normalleşmeye geçen Türkiye'de vaka yoğunluğu yeniden artışa geçti. Vaka sayısındaki artışa rağmen hastaneye başvurma ve yatış işlemlerinde azalma oldu. Söz konusu durumun uygulanan aşının etkisinden kaynaklandığı bildirildi. Bu kapsamda kırmızıya dönen risk haritası ve illerin renk tablosunda kriterlerin değiştirilmesi gündemde. İşte detaylar…
Son dakika... Vakalar artsa da koronavirüsün zatürreye dönüşme ve yoğun bakıma yatma ile ölümcül etkisindeki azalma kriterlerde değişimi gündeme getirdi. Bu kapsamda Türkiye'de günlük vaka sayılarının öngörülenin de üstünde artmasına rağmen hastane ve yoğun bakımlara başvuru oranının düşüklüğü aşılamanın olumlu etkisi olarak değerlendiriliyor. İşte gündeme gelen son dakika gelişmesinin detayları:
YOĞUN BAKIMA YANSIMADI: Günlük vaka sayılarındaki hızlı artış hastanelere öngörüldüğü oranda yansımadı. Türkiye'nin 32 bin günlük vakayı gördüğü ikinci pik döneminde yoğun bakım bekleme süresi 72 saati bulmuştu ancak şu anda bekleme söz konusu değil. Sağlık kuruluşlarının üzerinde ciddi bir yük bulunmuyor. Kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana günlük vaka sayıları yüzde 300 artarken yoğun bakıma başvuru yüzde 25'te kaldı.