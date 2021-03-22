Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama! İstanbul mutasyonu mu var? Kısıtlamalar geri geliyor!
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasındaki vaka yoğunluğu korkunç boyutlara ulaşırken kırmızı kategorideki il sayısı 39'a çıktı. Söz konusu yoğunluğun yeniden kısıtlama getireceğini söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması üzerine, "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" dedi.