SON DAKİKA: İzmir depremi sonrası uzmanlar uyardı! 'Deniz kenarlarından uzak durun!, binalara girmeyin!'

"BÖLGEDE BU TİP DEPREMLERİ SÜREKLİ BEKLİYORUZ"

Prof Dr. Orhan Tatar;

"Ben depreme İzmir'de yakalandım. Çok şiddetli hissedildi. 25-30 saniye içerisinde panik havası oluştu. 6-7 adet daha artçı meydana geldi. Kıyı hattında şu an için yıkılmış bir bina gözükmüyor. Bu bölgede bu tip depremleri sürekli bekliyoruz. 6.6'dan sonra 5'in üzerine çıkabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Hasarlı binalardan sakınmakta fayda var."