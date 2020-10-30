SON DAKİKA: İzmir depremi sonrası uzmanlar uyardı! 'Deniz kenarlarından uzak durun, binalara girmeyin!'
İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İzmir depreminden görüntüler gelirken, uzmanlar tsunamiye dikkat çekerek vatandaşları deniz kenarında kalmamaları konusunda uyardı.
İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi.
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik;
"Ağır hasarlı binalar olabilir 5'in üzerindeki artçı bunları yıkabilir. Binalara girmemelerinde fayda var. Deniz kenarında kalmamalarında fayda var. Küçük çaplı bir tsunami gibi görüntüler görüyorum. Denizden uzaklaşsınlar. "
"BÖLGEDE BU TİP DEPREMLERİ SÜREKLİ BEKLİYORUZ"
Prof Dr. Orhan Tatar;
"Ben depreme İzmir'de yakalandım. Çok şiddetli hissedildi. 25-30 saniye içerisinde panik havası oluştu. 6-7 adet daha artçı meydana geldi. Kıyı hattında şu an için yıkılmış bir bina gözükmüyor. Bu bölgede bu tip depremleri sürekli bekliyoruz. 6.6'dan sonra 5'in üzerine çıkabilecek artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Hasarlı binalardan sakınmakta fayda var."
Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Şerif Barış;
"Üzücü bir durum. Deprem Türkiye'nin gerçeği, önlem alınması lazım. Deprem olunca bizleri hatırlıyor ve soruyorsunuz. Türkiye afet ülkesi ve deprem ülkesiyiz. Deprem olduktan sonra değil, deprem olmadan önce hazırlıklar yapmamız lazım. Maalesef Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini farklı depremler bizlere hatırlatıyor. 6'dan büyük depremin 1.5 yılda bir olduğunu biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. İnsanlar panikliyor. İnsanlara neler yapmaları gerektiğini 21 yıldır anlatmaya çalışıyoruz."