İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor
Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 70'e yakın kişinin kurtarıldığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybı yaşandığını, 257 vatandaşın da yaralandığını açıkladı.
Depremin vurduğu İzmir'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine, kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, ülkenin her yerinden İzmir'e destek yağıyor. Havadan da tarama çalışmaları sürüyor. En son bilgiye göre AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 207'ye yükseldiğini bildirdi. Yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şu ana kadar 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandı.
AFAD Başkanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği açıklanırken, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma gruplarının 7 gün 24 saat çalışma sistemine geçtiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajında, "İzmir'de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" ifadelerini kullanmıştı.