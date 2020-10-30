İzmir depreminde kurtarma çalışmaları sürüyor

Depremin vurduğu İzmir'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine, kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, ülkenin her yerinden İzmir'e destek yağıyor. Havadan da tarama çalışmaları sürüyor. En son bilgiye göre AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 207'ye yükseldiğini bildirdi. Yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şu ana kadar 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandı.