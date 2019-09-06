Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)
Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu kimdir, tweetleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o skandal tweetleri...
06.09.2019 21:37
- Son Güncelleme: 06.09.2019 22:03
Peki verilen bu karar sonrası Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi? İşte Canan Kaftancıoğlu gerçeği...
CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ
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