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Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)

Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar alındı. Kaftancıoğlu 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu kimdir, tweetleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o skandal tweetleri...

06.09.2019 21:37 - Son Güncelleme: 06.09.2019 22:03
Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör örgütü PKK'yı, Gezi Olaylarını, 15 Temmuz darbe girişimini, sözde Ermeni soykırımını destekleyen ve Türk-İslam düşmanlığını gözler önüne seren skandal tweetleri ortaya çıktı. İşte o tweetlerden bazıları...

Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)

Peki verilen bu karar sonrası Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi? İşte Canan Kaftancıoğlu gerçeği...

CANAN KAFTANCIOĞLU HAPSE GİRECEK Mİ

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Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Son dakika... İşte Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezası aldıran skandal tweetler... (Canan Kaftancıoğlu hapse girecek mi?)
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