SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller açıklanırken Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta her 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu. İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller.
19.05.2021 09:59
- Son Güncelleme: 19.05.2021 09:59
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
1-7 Mayıs haftalık vaka sayısı haritası şöyle...
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasının ardından illere göre vaka sayısının en çok azaldığı illerin tablosunu da paylaştı.