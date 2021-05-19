SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller



Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Son bir haftada en çok vaka sayısı azalan il 194, 22 ile Kastamonu oldu.