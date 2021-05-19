Vav TV İzle

SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka görülen iller açıklanırken Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta her 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu. İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller.

19.05.2021 09:59 - Son Güncelleme: 19.05.2021 09:59
SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen corona virüsü (koronavirüs) vaka sayıları ve en çok vaka azalan illeri Twitter hesabından paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca paylaşımında, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

İŞTE İLLERDEKİ SON DURUM
Tabloya göre en çok vaka olan iller; Erzurum 192.28, İstanbul: 184.78, Ağrı: 182.84, Rize: 167.27, Bilecik: 156,37.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak: 26.96, Adana 28.69, Hatay 32.54, Osmaniye 35.91 ve Kahramanmaraş'ta 43.06 görüldü.

SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.


1-7 Mayıs haftalık vaka sayısı haritası şöyle...

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasının ardından illere göre vaka sayısının en çok azaldığı illerin tablosunu da paylaştı.

SON DAKİKA: Haftalık harita açıklandı! İşte il il vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller


Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Son bir haftada en çok vaka sayısı azalan il 194, 22 ile Kastamonu oldu.