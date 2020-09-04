Haberler Galeri Güncel Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı

Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı

Son dakika haberine göre, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası'nda Yunan askerlerinin hareketliliği bir kez daha görüntülendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform." dedi.

04.09.2020 14:28 - Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı

Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerinin hareketliliği bir kez daha görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı


Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı


TRT Haber ekipleri adada bugün yine Yunan askerinin hareketliliğini görüntüledi. Ada çevresinde devriye halinde olan Yunan hücumbotu ile karada askeri araç hareketliliği gözlendi.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı

TRT World ekibi de çarşamba günü Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerini görüntülemişti.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı

Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek bir tepeye çıktığı, araçtan inen bir askerin Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği görülüyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ankara'da vaka artışının nedeni belli oldu! Başhekimden korkutan açıklama: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu
Ankara'da vaka artışının nedeni belli oldu! Başhekimden korkutan açıklama: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu