Son dakika: Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi: Stoltenberg'den flaş açıklama: Herhangi bir anlaşma sağlanamadı
Son dakika haberine göre, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası'nda Yunan askerlerinin hareketliliği bir kez daha görüntülendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform." dedi.
04.09.2020 14:28
- Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28
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