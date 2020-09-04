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Ankara'da vaka artışının nedeni belli oldu! Başhekimden korkutan açıklama: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da koronavirüs vaka sayısının İstanbul'un iki katından fazla olduğunu söyledi. Bakan, hasta ve ağır vaka sayılarının da arttığını kaydetti. Başkent'le igili dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin de "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi...

04.09.2020 11:55 - Son Güncelleme: 04.09.2020 12:07
İşte Ankara'da vaka artışının nedeni! Gazi Üniversitesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ankara'da koronavirüs vakalarının artış nedenine ilişkin konuştu.

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İşte Ankara'da vaka artışının nedeni! Gazi Üniversitesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan ise "Şu anda yoğun bakımlarımızın doluluk kapasitesi yüzde 100. Mart, nisan, mayıs dönemine göre de bu dönemdeki vakaların özellikle akciğer tutulumu ve klinik açıdan daha ağır karşımıza çıktığını görüyoruz ve yatış oranları bu nedenle de oransal olarak daha yüksek" dedi.

İşte Ankara'da vaka artışının nedeni! Gazi Üniversitesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

VALİ ŞAHİN'DEN 'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' AÇIKLAMASI
Ankara Valisi Vasip Şahin "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" açıklaması yaptı.

İşte Ankara'da vaka artışının nedeni! Gazi Üniversitesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

ANKARA'DAKİ VAKA ARTIŞ SAYISININ NEDENİ...
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un 2 katı olduğuna ilişkin açıklamalarını hatırlattı.

İşte Ankara'da vaka artışının nedeni! Gazi Üniversitesi Başhekimi: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu

Prof. Dr. Aydın, Ankara'nın 10 günü aşkın süredir Türkiye'de en fazla vakanın olduğu kent olduğunu belirterek, "Ankara belirli bir doluluk oranına ve yaygınlığa ulaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın Ankara'da boşaltılmış 2 hastanenin yoğun bakımlarının kullanıma hazır hale getiriliyor olduğunu söylemesi de önemli. Çok dikkat edin. Artık herkesin ailesinde, apartmanında ya da çalıştığı ortamda bir Covid-19'lu var. Nisan ayında almış olduğunuz tedbirlerden daha fazla tedbirli olun. Bugün dünden daha tedbirli, bu ay geçtiğimiz aydan daha tedbirli, önümüzdeki sonbahar geçtiğimiz ilkbahardan daha tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.

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