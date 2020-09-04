Ankara'da vaka artışının nedeni belli oldu! Başhekimden korkutan açıklama: Yoğun bakımlarımız yüzde yüz dolu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da koronavirüs vaka sayısının İstanbul'un iki katından fazla olduğunu söyledi. Bakan, hasta ve ağır vaka sayılarının da arttığını kaydetti. Başkent'le igili dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin de "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi...
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan ise "Şu anda yoğun bakımlarımızın doluluk kapasitesi yüzde 100. Mart, nisan, mayıs dönemine göre de bu dönemdeki vakaların özellikle akciğer tutulumu ve klinik açıdan daha ağır karşımıza çıktığını görüyoruz ve yatış oranları bu nedenle de oransal olarak daha yüksek" dedi.
Prof. Dr. Aydın, Ankara'nın 10 günü aşkın süredir Türkiye'de en fazla vakanın olduğu kent olduğunu belirterek, "Ankara belirli bir doluluk oranına ve yaygınlığa ulaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın Ankara'da boşaltılmış 2 hastanenin yoğun bakımlarının kullanıma hazır hale getiriliyor olduğunu söylemesi de önemli. Çok dikkat edin. Artık herkesin ailesinde, apartmanında ya da çalıştığı ortamda bir Covid-19'lu var. Nisan ayında almış olduğunuz tedbirlerden daha fazla tedbirli olun. Bugün dünden daha tedbirli, bu ay geçtiğimiz aydan daha tedbirli, önümüzdeki sonbahar geçtiğimiz ilkbahardan daha tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.