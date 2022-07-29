SON DAKİKA: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonundan nefes kesen görüntüler! Sahil Güvenlik böyle kovaladı
Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde ABD bayraklı 27 metre uzunluğundaki lüks bir yatta uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan lüks yat kaçmaya başladı. Yat tam, Türkiye karasularından çıkacakken ateş açılarak durduruldu. Operasyon kapsamında toplam 81 kg kokain ve 3 kg skunk ele geçirildiği öğrenildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar...
29.07.2022 16:18 - Son Güncelleme: 29.07.2022 16:39
Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.
MOTOR VE YAT EKİPLERİ UYARILARA RAĞMEN DURMADI
Operasyonda "OCEAN BLUE" isimli ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığının tespit edilmesi üzerine, Vanuatu bayraklı "OCEAN BLUE" isimli ticari gemi ekipler tarafından durduruldu.
Ancak ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçtı.
4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı "BELGOR" isimli motor yat uzun süre takip edildi.