SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 (koronavirüs) aşısı tarlada yapıldı

Toplum olarak pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu insanlara ulaşmak çok zor. Bu insanlar sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlalarda çalışıyorlar. Bundan dolayı hastaneye veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip koronavirüs aşısını kendilerine yaptırmaları çok zor.