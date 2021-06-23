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SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 (koronavirüs) aşısı tarlada yapıldı

Son dakika haberi: Türkiye'de her gün aşılamada rekor üzerine rekor kırıyor. Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşımda zorluk çeken çiftçileri de ayaklarına giderek aşı ulaştırıyor. Ankara Polatlı ilçesinde tarım işçilerine tarlada Covid-19 aşısı yapıldı. Öte yandan Türkiye'de 23 Haziran 2021 10:47 itibarıyla toplamda 43 milyon 961 doz 245 aşı yapıldı. Aşı olan işçilerinden Müslüm Göktaş ise Şanlıurfa'dan geldiklerini söyleyerek, "Bugün koronavirüse karşı aşımızı olduk. Allah razı olsun devletimizden. Devlet aşıyı ayağımıza kadar gönderdi. Çok mutluyuz. Aşı olduktan sonra rahatladık. Artık kendimizi güvenceye aldık" diye konuştu.

23.06.2021 10:53 - Son Güncelleme: 23.06.2021 11:05
SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 koronavirüs aşısı tarlada yapıldı

Türkiye'de aşılama hızının artmasıyla birlikte koronavirüs ile mücadelede büyük yol kat edildi. Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlar için ise 'yerinde aşı' uygulaması başlattı. Organize sanayi bölgelerinden tarlada çalışan işçilere kadar geniş bir kesime yerinde aşı yapılıyor.

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SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 koronavirüs aşısı tarlada yapıldı

Yerinde aşı hizmeti Ankara'daki tarım işçilerine de sunulmaya başlandı. Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu Polatlı ilçesinde sağlık ekipleri tarlada çalışan işçileri aşıladı. Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimehmetli köyündeki 100 işçinin bulunduğu alanda yaşı uygun ve sırası gelen 18 işçiye Covid-19 aşısı yaptı.

SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 koronavirüs aşısı tarlada yapıldı

'YERİNDE TESPİTLERİNİ YAPIP, AŞILARINI YAPIYORUZ'
Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, 6 bin tarım işçisinin bulunduğu ilçede işçilere 'yerinde aşı' hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 koronavirüs aşısı tarlada yapıldı

Tarım işçilerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyen Dr. Karamehmetoğlu, "Bu zor şartlarda aşıya ulaşma süreçleri çok sıkıntı olduğu için biz de bakanlığımızın talimatı, il sağlık müdürlüğümüzün bilgisi dahilinde kişileri bölge bölge tespit ederek, aşılarını yerinde yapmaya çalışıyoruz.

SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 koronavirüs aşısı tarlada yapıldı

Toplum olarak pandemi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu insanlara ulaşmak çok zor. Bu insanlar sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlalarda çalışıyorlar. Bundan dolayı hastaneye veya herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip koronavirüs aşısını kendilerine yaptırmaları çok zor.