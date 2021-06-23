SON DAKİKA: Ankara Polatlı'da çiftçilerin Kovid-19 (koronavirüs) aşısı tarlada yapıldı
Son dakika haberi: Türkiye'de her gün aşılamada rekor üzerine rekor kırıyor. Sağlık Bakanlığı, aşıya ulaşımda zorluk çeken çiftçileri de ayaklarına giderek aşı ulaştırıyor. Ankara Polatlı ilçesinde tarım işçilerine tarlada Covid-19 aşısı yapıldı. Öte yandan Türkiye'de 23 Haziran 2021 10:47 itibarıyla toplamda 43 milyon 961 doz 245 aşı yapıldı. Aşı olan işçilerinden Müslüm Göktaş ise Şanlıurfa'dan geldiklerini söyleyerek, "Bugün koronavirüse karşı aşımızı olduk. Allah razı olsun devletimizden. Devlet aşıyı ayağımıza kadar gönderdi. Çok mutluyuz. Aşı olduktan sonra rahatladık. Artık kendimizi güvenceye aldık" diye konuştu.
23.06.2021 10:53
- Son Güncelleme: 23.06.2021 11:05
Yerinde aşı hizmeti Ankara'daki tarım işçilerine de sunulmaya başlandı. Mevsimlik işçilerin yoğun olduğu Polatlı ilçesinde sağlık ekipleri tarlada çalışan işçileri aşıladı. Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Yenimehmetli köyündeki 100 işçinin bulunduğu alanda yaşı uygun ve sırası gelen 18 işçiye Covid-19 aşısı yaptı.