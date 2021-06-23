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"Koronavirüs aşısı kısır yapıyor" geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına yönelik iddialarla ilgili olarak ABD'de çok önemli bir araştırma yapıldı. Miami Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ve sperm hareketliliğinde artış olduğu tespit edildi. JAMA isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma ile ilgili konuşan Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurguladı.

23.06.2021 10:16 - Son Güncelleme: 23.06.2021 10:16
Koronavirüs aşısı kısır yapıyor geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Koronavirüs aşılarının kısırlık yaptığı yönündeki iddialara son noktayı, ABD'deki Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma koydu. 45 erkeğin dahil edildiği çalışma, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ile hareketliliğinde artış olduğunu ortaya çıkardı.

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Koronavirüs aşısı kısır yapıyor geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden JAMA'da yayınlanan çalışmayı değerlendiren Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurguladı. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılmaya başlanan mRNA aşılarının erkeklerde kısırlığa yol açtığı yönündeki kaygıları giderecek çalışma Amerika'dan geldi.

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden bilim insanları tarafından yürütülen ve sonuçları 17 Haziran'da dünyanın en saygın tıp dergilerinden Amerikan Tıp Cemiyeti'nin yayını JAMA'da yer alan çalışmaya göre mRNA aşısı olan erkeklerin üreme sisteminde herhangi bir problem oluşmadı, tam tersine sperm sayısı ve hareketliliğinde artış gözlendi.

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Verileri değerlendiren Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nden Androloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, çalışmanın "aşıların üreme sistemine zarar vermediğinin kanıtı" bakımından önemli olduğunu söyledi.

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

"HASTALIK, SPERM SAYISINI YARI YARIYA AZALTIYOR"
Kovid-19 enfeksiyonunun akciğer gibi erkek üreme sistemini de çok sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, "Çünkü ACE2 reseptörleri, testiste de akciğerdeki gibi son derece yoğun ve virüs, bu reseptörlere bağlanarak hücreleri etkiliyor. Bunun sonucu olarak testiste iltihap (inflamasyon) gelişiyor, 'leydig' hücrelerinden testosteron salgılanması azalıyor, hormonlarda sorun oluşuyor, immünolojik birtakım hadiseler meydana geliyor.