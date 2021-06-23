"Koronavirüs aşısı kısır yapıyor" geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki

Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına yönelik iddialarla ilgili olarak ABD'de çok önemli bir araştırma yapıldı. Miami Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ve sperm hareketliliğinde artış olduğu tespit edildi. JAMA isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma ile ilgili konuşan Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurguladı.

23.06.2021 10:16 - Son Güncelleme: 23.06.2021 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





