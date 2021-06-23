"Koronavirüs aşısı kısır yapıyor" geyiğini bitirecek araştırma! Sperm sayısı ve hareketliliğine pozitif etki
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına yönelik iddialarla ilgili olarak ABD'de çok önemli bir araştırma yapıldı. Miami Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ve sperm hareketliliğinde artış olduğu tespit edildi. JAMA isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırma ile ilgili konuşan Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurguladı.
Dünyanın en saygın tıp dergilerinden JAMA'da yayınlanan çalışmayı değerlendiren Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurguladı. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılmaya başlanan mRNA aşılarının erkeklerde kısırlığa yol açtığı yönündeki kaygıları giderecek çalışma Amerika'dan geldi.
Miami Üniversitesi Üroloji Bölümü'nden bilim insanları tarafından yürütülen ve sonuçları 17 Haziran'da dünyanın en saygın tıp dergilerinden Amerikan Tıp Cemiyeti'nin yayını JAMA'da yer alan çalışmaya göre mRNA aşısı olan erkeklerin üreme sisteminde herhangi bir problem oluşmadı, tam tersine sperm sayısı ve hareketliliğinde artış gözlendi.
"HASTALIK, SPERM SAYISINI YARI YARIYA AZALTIYOR"
Kovid-19 enfeksiyonunun akciğer gibi erkek üreme sistemini de çok sevdiğini söyleyen Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, "Çünkü ACE2 reseptörleri, testiste de akciğerdeki gibi son derece yoğun ve virüs, bu reseptörlere bağlanarak hücreleri etkiliyor. Bunun sonucu olarak testiste iltihap (inflamasyon) gelişiyor, 'leydig' hücrelerinden testosteron salgılanması azalıyor, hormonlarda sorun oluşuyor, immünolojik birtakım hadiseler meydana geliyor.