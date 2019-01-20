Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda, ordu adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Ordu'nun hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Ordu ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...

20 Ocak 2019 Pazar, 16:03:35 Güncelleme: 16:56:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





