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Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda, ordu adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından internette "AK Parti Ordu'nun hangi ilçesinde kimi aday gösterdi? AK Parti'nin Ordu ilçe belediye başkan adayları kim oldu?" gibi sorulara cevap arıyor...

20 Ocak 2019 Pazar, 16:03:35 Güncelleme: 16:56:40
Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

Ordu Belediye Başkan adayı

Hilmi Güler

Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

ULUBEY
İsa Türkcan

Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

KABADÜZ
Yener Kaya

Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

ÇAYBAŞI
Hüseyin Semiz

Son dakika... AK Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları kimdir? İşte isim isim liste

ÇATALPINAR
Ahmet Türe

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