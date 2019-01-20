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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için geldiği Ordu'da coşkuyla karşılandı. İşte o kareler...

20 Ocak 2019 Pazar, 17:18:54 Güncelleme: 17:20:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Ordu Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Erdoğan'ı Ordu-Giresun Havalimanı'nda, yöresel kıyafet giymiş çocuklar çiçeklerle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Erdoğan daha sonra, AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Recep Kara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitabı ardından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar
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