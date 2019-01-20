Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için geldiği Ordu'da coşkuyla karşılandı. İşte o kareler...
20 Ocak 2019 Pazar, 17:18:54
Güncelleme: 17:20:36
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Ordu Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılmak üzere kente geldi.
Erdoğan'ı Ordu-Giresun Havalimanı'nda, yöresel kıyafet giymiş çocuklar çiçeklerle karşıladı.
Erdoğan daha sonra, AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Recep Kara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara hitabı ardından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısına katıldı.