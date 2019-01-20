Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ordu'da böyle karşıladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için geldiği Ordu'da coşkuyla karşılandı. İşte o kareler...

20 Ocak 2019 Pazar, 17:18:54 Güncelleme: 17:20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





