MİT ve TSK'nın SİHA desteğiyle yaptığı operasyonlar dünyaya parmak ısırttı!

Türk güvenlik güçleri terörle kaynağında mücadele konsepti ile büyük başarılara imza atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son iki yıl içinde, eylem hazırlığı içinde olan ya da birçok farklı eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri etkisiz hale getirdi.