MİT ve TSK'nın SİHA desteğiyle yaptığı operasyonlar dünyaya parmak ısırttı!
Türkiye, "terörle kaynağında mücadele" konseptiyle hainlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda MİT ve TSK'nın SİHA desteğiyle hedef gözeterek yaptığı operasyonlar dünyaya parmak ısırttı. MİT, hedef gözeterek öldürme anlamına gelen "Targeted Killing" operasyonlarında dünyada ilk üçte yer alıyor. Öte yandan İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformu, Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) sektöründeki başarısını ele aldı. Yapılan analizde "Türkiye artık insansız hava aracı piyasasında lider olma yolunda" dendi.
Türk güvenlik güçleri terörle kaynağında mücadele konsepti ile büyük başarılara imza atıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son iki yıl içinde, eylem hazırlığı içinde olan ya da birçok farklı eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi, PKK Sözde Yürütme Konsey Üyesi, PKK YPJ Star Sorumlusu, PKK Dış İşler Sorumlusu, PKK Maliye Sorumlusu, PKK sözde Gümrük Sorumlusu, PKK sözde Sincar Sorumlusu, PKK sözde Özel Kuvvetler Sorumlusu ve PKK sözde Suriye sorumlusu gibi birçok teröristin, teknik istihbarat, alan ve insan istihbaratı eşgüdümüyle etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütünün nefesi kesildi, tükenerek bitme noktasına geldi.