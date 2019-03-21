Son dakika: 2019 Öğretmen ataması branşları belli oldu! 2019 Öğretmen ataması branş dağılımı

2019 öğretmen atamalarında branş dağılımı nasıl olacak? MEB yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği soruya yanıt verdi 2019 Öğretmen atamasının branş dağılımı listesini yayınladı. Yayınlanan liste sonrası hangi branştan kaç öğretmen ataması yapılacağını merak eden adaylar, konu ile ilgili araştırmalara başladı. 2019 öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? Türk Dili ve Edebiyatı'ndan kaç öğretmen atanacak? 2019 kaç tane Türkçe öğretmeni atanacak? 2019 atamasıyla kaç adet PDR (Rehberlik) öğretmeni ataması yapılacak? İşte branş branş ataması yapılacak öğretmenlerin listesi...