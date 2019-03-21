Bakan Albayrak: ‘Beka seçimi’ kelimesinin bu yüzden önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Beka Seçimi' olarak yerel seçimi vurgulamasına parantez açan Bakan Albayrak, "Özellikle bu yerel seçimlerin altını çiziyorlar. 'Bir belediye başkanı seçmenin bekayla ne alakası var?' deyince, son yıllarda bu ülkede belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda devletin verdiği imkanları, bu finansmanı, ekipmanı terör örgütlerine, dağa, yakıp yıkmaya tahsis eden belediyeler oldu. O zaman belediye başkanı çok basit bir şey değil. Dikkatli olmak lazım seçerken" ifadelerini kullandı.