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Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Türkiye 1 Mart itibarıyla vaka yoğunluğunun az olduğu illerde normalleşme sürecine girerken gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni verilere çevrildi. 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan verilere göre 23 ilde düşüş yaşanırken 58 ilde artışlar görüldü. İki ilden ise rekor geldi.

03.03.2021 07:40 - Son Güncelleme: 03.03.2021 07:45
Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Son dakika haberine göre, 100 bin kişiye düşen vaka sayısında bir önceki hafta ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ordu 100 bin kişiye düşen 301.76 vaka ile ilk sırada yer alırken, Ordu'yu 264.71 vaka ile Giresun, 262.17 vaka ile Samsun takip etti. 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en az olduğu il ise 2.29 ile Şırnak oldu. Şırnak'ta bir önceki hafta bu sayı 4'tü.

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Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 68.23'den 89.90'a yükseldi. Bu yükseliş, İstanbul'un haftalık vaka sayısını yaklaşık 3 bin 350 artırarak 10 bin 550'den 13 bin 900'e yükseltti.

Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

REKOR SİNOP'TA
Başkent Ankara'da ise geçen haftaya göre 4.45'lik artış yaşandı. Vaka sayısı geçen hafta 2 bin 4 olan Ankara'da haftalık vaka sayısı 2 bin 256'ya yükseldi. Geçen haftaya göre, en yüksek artış oranı Sinop'ta görüldü. Sinop'u Ordu, Samsun, Balıkesir, Giresun takip etti.

Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Oran artışında dikkati çeken diğer iller de Kırklareli, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Sakarya, Trabzon oldu. İl nüfusu bazında İstanbul'un dışında, vakalarda en fazla artış, Samsun'da yaşandı.

Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Samsun'da haftalık vaka sayısı geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 803 kişi artarak 3 bin 555 oldu. Nüfusuna göre vaka sayısı artışında Samsun'u, Balıkesir, Ordu, Giresun ve Sinop takip etti.