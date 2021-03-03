Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!
Türkiye 1 Mart itibarıyla vaka yoğunluğunun az olduğu illerde normalleşme sürecine girerken gözler Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni verilere çevrildi. 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan verilere göre 23 ilde düşüş yaşanırken 58 ilde artışlar görüldü. İki ilden ise rekor geldi.
03.03.2021 07:40
- Son Güncelleme: 03.03.2021 07:45
Son dakika haberine göre, 100 bin kişiye düşen vaka sayısında bir önceki hafta ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ordu 100 bin kişiye düşen 301.76 vaka ile ilk sırada yer alırken, Ordu'yu 264.71 vaka ile Giresun, 262.17 vaka ile Samsun takip etti. 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en az olduğu il ise 2.29 ile Şırnak oldu. Şırnak'ta bir önceki hafta bu sayı 4'tü.