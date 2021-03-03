Son dakika: 20-26 Şubat koronavirüs vaka haritasındaki o illerde dikkat çeken artış! Kısıtlamalar kalktı derken rekor! 2 ilde alarm verildi!

Son dakika haberine göre, 100 bin kişiye düşen vaka sayısında bir önceki hafta ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ordu 100 bin kişiye düşen 301.76 vaka ile ilk sırada yer alırken, Ordu'yu 264.71 vaka ile Giresun, 262.17 vaka ile Samsun takip etti. 100 bin kişiye düşen vaka sayısının en az olduğu il ise 2.29 ile Şırnak oldu. Şırnak'ta bir önceki hafta bu sayı 4'tü.