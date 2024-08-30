SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos gösterisi nefes kesti! MSB kokpit içinden görüntüleri paylaştı: İstanbul semalarında akrobatik şov

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK'ün kokpit içi görüntülerini paylaşırken, akrobatik şov adeta nefes kesti. İşte SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos gösterisinden kareler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 22:07 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 22:11
SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos gösterisi nefes kesti! MSB kokpit içinden görüntüleri paylaştı: İstanbul semalarında akrobatik şov 1

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos gösterisi nefes kesti! MSB kokpit içinden görüntüleri paylaştı: İstanbul semalarında akrobatik şov 2

Etkinlikte mehter takımı tarafından mehter gösterisi de yapıldı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve birçok vatandaş katıldı.

SOLOTÜRK’ün 30 Ağustos gösterisi nefes kesti! MSB kokpit içinden görüntüleri paylaştı: İstanbul semalarında akrobatik şov 3

Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti.

SON DAKİKA