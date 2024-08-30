Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 23:32 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 23:32

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen SOLOTÜRK gösterisi, Yenikapı Meydanı'nda büyük bir coşkuyla izlendi. İstanbul'un dört bir yanından gelen binlerce vatandaş, saatler öncesinden meydanda yerlerini alarak gösteriyi heyecanla bekledi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve birçok askeri ve siyasi temsilci de bu özel gösteriyi vatandaşlarla birlikte takip etti. Etkinlik, mehter takımının gösterisiyle başladı ve ardından SOLOTÜRK'ün yaklaşık 30 dakika süren büyüleyici uçuşu ile devam etti.

Gökyüzünde Unutulmaz Anlar

Gösteri boyunca SOLOTÜRK, sergilediği akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar, bu muhteşem anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Gösteriye olan yoğun ilgi, Türkiye'nin savunma gücüne olan hayranlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Ercan Şimşek: "Bu Tür Aktiviteler Ülkemizin Gücünü Gösteriyor"

Etkinliği izlemek için gelen amatör uçak fotoğrafçısı Ercan Şimşek, SOLOTÜRK'ün her zamanki gibi büyük bir heyecan uyandırdığını belirtti. Şimşek, "Her sene olduğu gibi bu yıl da SOLOTÜRK'ün uçuşunu fotoğraflamak için geldik. Kalabalığın bu etkinliğe olan ilgisi ülkemizin savunma gücünü gösteren bu tür aktivitelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor," dedi.

Kübra Okutan: "Bu Coşkuyu Çocuklarıma Aşılamak İstedim"

Çocuklarıyla birlikte etkinliği takip eden Kübra Okutan ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu çocuklarına yaşatmak istediğini ifade etti. Okutan, "Sabah Vatan Caddesi'ndeki kutlamalardaydık, şimdi de SOLOTÜRK'ü izliyoruz. Çocuklarımın da bu vatan sevgisini ve coşkusunu hissetmelerini istedim," diye konuştu.

Mustafa Altunbaş: "Çocuklarımız Bu Zaferlerin Coşkusunu Yaşasın Diye Geldik"

Mustafa Altunbaş da ailesiyle birlikte bu anlamlı etkinliği izlemek için Yenikapı'ya geldiklerini söyledi. Altunbaş, "Çocuklarımıza 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın en güzel etkinliklerinden birini göstermek istedik. SOLOTÜRK'ü özellikle çocuklar çok seviyor ve bu atmosferi onlarla paylaşmak istedik," dedi.







