SOLOTÜRK ekibi dünyada bir ilki başardı! Kobra manevrasıyla F-16 sınırlarını aştı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, "Kobra Manevrası" olarak bilinen "alçak irtifada en düşük hızda uçağın burun yukarı şahlandırılarak düz uçuşun muhafaza edilmesi" hareketini dünyada ilk kez F-16 savaş uçağıyla gerçekleştiren gösteri ekibi oldu.