Adana adeta bayram yeri! On binlerce genç bir araya geldi: Başkan Erdoğan posterleri, 2023 afişleri...
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genci bir araya getiren Gençlik Şöleni öncesi Adana'da renkli görüntüler kayıtlara geçti. Yeni Adana Stadyumu'nda yapılan şölende trübünlerde yer alan 2023 yazılı afişler ve "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Başkan Erdoğan'ın posteri açıldı.
Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce genç, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Adana Gençlik Şöleni'nde bir araya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda yapılan şölene ünlü sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay da katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki dev organizasyon ile birlikte 20. kez gençlerle buluşmuş olacak.
GENÇLİK ŞÖLENİ
AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.
Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.
Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Başkan Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.
Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Başkan Erdoğan'ın posteri açıldı.