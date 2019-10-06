Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o yöne çevrildi
Başkan Erdoğan'ın "sınır ötesi operasyon" mesajının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazıldı.
06.10.2019 16:57
- Son Güncelleme: 06.10.2019 16:59
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK'nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.