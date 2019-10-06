GaleriGüncel

Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o yöne çevrildi

Başkan Erdoğan'ın "sınır ötesi operasyon" mesajının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazıldı.

06.10.2019 16:57 - Son Güncelleme: 06.10.2019 16:59
Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad'a çevrili olduğu görüldü.

Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK'nin kontrolündeki Tel Abyad'a çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi
Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi
Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi
Sınırda dikkat çeken görüntü! Namlular o tarafa çevrildi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diyarbakır HDP binası önünde gergin anlar! Sinir krizi geçiren anneler binaya girmek istedi!
Diyarbakır HDP binası önünde gergin anlar! Sinir krizi geçiren anneler binaya girmek istedi!