Sincar ve Karacak operasyonunda flaş detay! "Türkiye ilk defa bu kadar derine inmiştir!"

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere yönelik yapılan operasyonda bugün ilk defa Karacak Dağı'nı bombaladı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise yapılan operasyonu değerlendirdi.



"İLK DEFA BU KADAR DERİNE İNMİŞTİR"



TSK'nın hava harekatı yaptığı yerlerden Karacak Dağı'nın daha önce Suriye'de vurulan Karaçok dağı olmadığının altını çizen Ağar, harekatın önemini ise "Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" sözleri ile anlattı. Ağar Dede Korkut ayrıntısında da dikkat çekti.