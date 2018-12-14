Sincar ve Karacak operasyonunda flaş detay! "Türkiye ilk defa bu kadar derine inmiştir!"

TSK'nın önceki gün gerçekleştirdiği sınır ötesi hava haretkatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" dedi. İşte Ağar'ın açıklamaları...

14 Aralık 2018 Cuma, 11:18:51 Güncelleme: 12:01:20
Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı detay!

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlere yönelik yapılan operasyonda bugün ilk defa Karacak Dağı'nı bombaladı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise yapılan operasyonu değerlendirdi.

"İLK DEFA BU KADAR DERİNE İNMİŞTİR"

TSK'nın hava harekatı yaptığı yerlerden Karacak Dağı'nın daha önce Suriye'de vurulan Karaçok dağı olmadığının altını çizen Ağar, harekatın önemini ise "Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar derine inmiştir" sözleri ile anlattı. Ağar Dede Korkut ayrıntısında da dikkat çekti.

Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı detay!

Türk Silahlı Kuvvetleri dün akşam Irak'ta iki terör üssünü hava harekatı ile vurdu.

Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı detay!

Harekat Ankara'da heyecana neden olurken, uluslararası medyada da büyük ilgi gördü.

Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı detay!

Harekatı bu kadar dikkat çekici kılan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün "Fırat'ın doğusuna birkaç güne harekat başlayabilir" sözlerinin hemen arkasından gelmesiydi.

Sincar'a yapılan hava harekatında çarpıcı detay!

Ancak, bazı medya organlarında harekatın yapıldığı yerlerden olan Karacak Dağı daha önce Suriye'de vurulan Karaçok dağı ile karıştırıldı.

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