Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı.
Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.
Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi.