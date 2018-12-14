Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağın kazaen kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı.

14 Aralık 2018 Cuma, 13:04:02 Güncelleme: 13:09:13
Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Nehir kıyısındaki birkaç iş yeri ile eşyalarının suya gömüldüğü bölgedeki bazı hayvan akıntıya kapılıp telef oldu, bazı canlılar ise kıyıya vurdu. Kriz masası oluşturulan kentte görevliler, nehrin geçtiği 5 ilçedeki vatandaşları uyarmayı sürdürürken tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp sudan 50 milyon metreküpü aktı.

Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan biri, dün akşam saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu.

Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi.

Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Yetkililerin uyarısıyla nehir kıyısında bulunan evlerinden çıkan vatandaşlar, geç saatlere kadar dışarıda ateş yakarak bekledi.

Diyarbakır'da alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı

Kıyıda iş yerleri bulunan esnaf ise eşyalarını su kenarından uzaklaştırdı. Bazı vatandaşların, yakınlarının yanına gittiği kentte valilik bünyesinde de kriz masası oluşturuldu.

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