Selçuk Bayraktar'dan "Deniz Havacılığı" mesajı: Yeni bir çağ başlattık
Selçuk Bayraktar, ilk kez "Mavi Vatan" temasıyla düzenlenen TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada, deniz havacılığında yeni bir çağ başlattıklarını belirterek, TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e kadar birçok milli savunma eserinin gençlerle buluşturulduğunu vurguladı. Selçuk Bayraktar, "TCG Anadolu'nun gelişmiş radar sistemleri, harp sistemleri, Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Hatta üzerine baktığınızda Bayraklar TB3 görüyorsunuz. Bayraklar TB3 dünya tarihinde ilk defa kısa bir gemileri inip kalkabilen otomatik bir şekilde insansız hava aracı SİHA olma özelliğini kazandı. Dünya tarihine geçti ve milli deniz havacılığımız böylesine stratejik bir girişle başlamış oldu. Deniz havacılığımız açısından yeni bir çağın kapıları açılmış oldu" ifadelerini kullandı.
