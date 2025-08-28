İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kooperatiflerle ilgili 'kooperatifçilik bir iyi niyettir. Kimse dolandırılmadı, mağdur yaratılmayacak. Çözüm irademiz vardır' dedi. Peki, yönetimleri değişen kooperatiflerin eski yöneticileri hakkında suç duyurularını okudunuz mu? Şenol Aslanoğlu'nun da içinde bulunduğu bu dosyaları partinizden herhangi biri inceledi mi? Bir kişi olsun mağdurlara gelip, 'bunlar nedir, size ne yaşatılmış' diye sordu mu? Özel, siz Kayseri'deki kooperatif mağdurlarını makamınızda ağırlarken, bizlerin kooperatiflerine zincirler vuruldu. Bizleri görmezden geldiniz, sesimizi duymadınız. 'Çözüm üretiyoruz' söylemleri ile vakit kaybettirdiniz. 'Komisyon kurduk, gelip, her kooperatifi tek tek dinleyecek' dediniz. Komisyonunuz mağdurlardan başka herkesi dinledi. Çözümü geçtik, çabanız bile yok. Sadece Cemil beyin ve Ahmet beyin mağdurlara dayatmaları var.