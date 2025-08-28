İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
İzmir'de CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm ve kooperatif projelerinde yaşanan skandallar, mağdurları Buca Cezaevi önüne taşıdı. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun tutuklu bulunduğu cezaevinin kapısına kırmızı halı seren kooperatif mağdurları, "Bu halı şatafat için değil, gözyaşımız ve adalet arayışımız için seriliyor" diyerek CHP yönetimine sert çıktı. İzmir Kooperatif Mağdurları Özgür Özel'e tepki göstererek, "Komisyon kurduk dediniz ama mağdurlar hariç herkesi dinlediniz. Çözüm değil, dayatma getirdiniz" diyerek CHP'ye yüklendi. Mağdurlar Cemil Tugay'ın "çözüm" diye sunduğu ödeme planına da tepki gösterdi.
