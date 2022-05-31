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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

Hava sıcaklıklarının bir anda artmasıyla birlikte Türkiye yaz mevsimine girişini yaptı. Ancak Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 31 Mayıs 2022 hava durumu

31.05.2022 09:38 - Son Güncelleme: 31.05.2022 09:38
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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