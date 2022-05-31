HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere uyarı! Sağanak yağış geliyor | 31 Mayıs 2022 hava durumu
Hava sıcaklıklarının bir anda artmasıyla birlikte Türkiye yaz mevsimine girişini yaptı. Ancak Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, bugün İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 31 Mayıs 2022 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı