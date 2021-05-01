Bayraktar TB2 Google'da en çok Ermenistan'dan aratılmış! Dikkat çeken istatistik
Türkiye'nin bölgesel güç olmasının en büyük etkenlerden olan İHA ve SİHA'lar, müttefiklerimizin de gücüne güç kattı. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan gerilimde Azerbaycan'ın Ermenileri dize getirmesinde büyük faktör oynayan Bayraktar TB2, Google'da son 1 yılda en çok Ermenistan'dan aratıldı. Sıralamada Yunanistan'ın yeri dikkat çekerken, aramaların arttığı dönem gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...
YUNANİSTAN'DA MERAK ARTTI
Ermenistan'ı Azerbaycan ve Türkiye izliyor. Yunanistan da Bayraktar TB2'yi Google'da en çok arayan ülkeler arasında. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başladığı 27 Eylül 2020 tarihinde Bayraktar TB2 ile ilgili aramalarda büyük artış yaşandı. TRT Haber'in haberine göre çatışmaların şiddetlendiği 4-10 Ekim arasında internette Bayraktar TB2 araması zirveye çıktı.
SİHA'LAR ALMAN BASININDA
Öte yandan Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurt Allgemeine Zeitung, Azerbaycan tarafından kullanılan Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etmesiyle ilgili haberlerin Alman ordusunda şoka neden olduğunu yazdı.
FAZ'daki makalede, Türk SİHA'larının Azerbaycan'daki başarılarının Alman ordusunu önlem almaya zorladığı ifade edildi. Savunma Bakanlığının, Alman ordusunun hava savunma sisteminin SİHA'ları önleme konusunda yetersiz olduğunu kabul ettiği vurgulandı. Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in bu sıkıntıyı aşmak amacıyla bir bütün olarak hava savunma sistemini yeniden tasarlamak için birtakım öneriler hazırladığı kaydedildi.