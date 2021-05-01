Bayraktar TB2 Google'da en çok Ermenistan'dan aratılmış! Dikkat çeken istatistik

Türkiye'nin bölgesel güç olmasının en büyük etkenlerden olan İHA ve SİHA'lar, müttefiklerimizin de gücüne güç kattı. Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler merak etti. Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan gerilimde Azerbaycan'ın Ermenileri dize getirmesinde büyük faktör oynayan Bayraktar TB2, Google'da son 1 yılda en çok Ermenistan'dan aratıldı. Sıralamada Yunanistan'ın yeri dikkat çekerken, aramaların arttığı dönem gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...

01.05.2021 13:08 - Son Güncelleme: 01.05.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





