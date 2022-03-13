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Haberler Güncel Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) KIZILELMA'nın tüm özellikleri

Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) KIZILELMA'nın tüm özellikleri

Bayraktar Teknoloki Lideri Selçuk Bayraktar, dün Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın "Yolda geliyor, takipte kalın..." sözleriyle duyurduğu Bayraktar KIZILELMA'nın özellikleri neler? İşte detaylar...

13.03.2022 09:55 - Son Güncelleme: 13.03.2022 10:09
Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA’yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS KIZILELMA’nın tüm özellikleri

Baykar Savunma, Bayraktar Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)'nin üretimine başladı. Gelişmeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu.

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Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA’yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS KIZILELMA’nın tüm özellikleri

Konuyla ilgili olarak Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın…" ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA’yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS KIZILELMA’nın tüm özellikleri

BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS)
Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA’yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS KIZILELMA’nın tüm özellikleri

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA’yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi MİUS KIZILELMA’nın tüm özellikleri

KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ
Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.

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