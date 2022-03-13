Selçuk Bayraktar Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu! İşte Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) KIZILELMA'nın tüm özellikleri
Bayraktar Teknoloki Lideri Selçuk Bayraktar, dün Twitter hesabından Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Bayraktar KIZILELMA'yı duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın "Yolda geliyor, takipte kalın..." sözleriyle duyurduğu Bayraktar KIZILELMA'nın özellikleri neler? İşte detaylar...
Konuyla ilgili olarak Baykar Savunma Teknik Lideri Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS – İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın…" ifadelerine yer verildi.
BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS)
Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.
Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.
KISA PİSTLİ GEMİLERE İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ
Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.