CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun işten attırdığı güvenlik görevlisi: "Belgelesin, özür dileyeceğim"

"KİMSEYE KABA DAVRANMADIM, BUNU TUTANAKLA İSPATLASIN ONDAN ÖZÜR DİLEYEYİM"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddialarına yanıt veren Hakan Karakuş, "Ben işimi de layıkıyla yapmaya çalışan birisiydim. Milletvekilimizin akşamki konuşmalarını okuduğumda, "Bana kaba davrandı" dediğini gördüm. Ben kesinlikle kaba davranmadım. Ben işimin gerekliliğini yaptım. Milletvekilimiz, kaba davrandığım, geçmişte de bu suçları işlediğime dair bir duyum aldığını ve ispatlı olduğunu söylüyor. Bana bunu ispatlasın. Benim bütün belgelerim elimde. Ben ispatlıyorum. Benim daha önce yolcularla tartıştığımla alakalı bana bir belge göndersin, ondan özür dileyeyim, Ama ben işimi hakkıyla yapan bir insanım.