CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun işten attırdığı güvenlik görevlisi: "Belgelesin, özür dileyeceğim"
Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz ay bir güvenlik görevlisi ile önce tartışmış sonra da işten attırmıştı. Tanrıkulu tepkiler üzerine "Daha önce de başka yolculara kaba davrandığı için işten atıldı" iddiasında bulundu. Güvenlik görevlisi Hakan Karakuş'tan ise yanıt gecikmedi. Karakuş, "Yolcularla tartıştığımla ilgili bana bir belge göndersin, ondan özür dileyeyim" dedi.
Geçtiğimiz ay Levent Metro İstasyonunda yaşanan olayda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, güvenlik görevlisi Hakan Karakuş ile tartışma yaşamış, tartışmanın hemen ardından Karakuş işten atıldığını iddia etmişti. Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, güvenlik görevlisini işten attıranın kendisi olmadığını söyleyerek, "Güvenlik görevlisi, bana kaba davrandığı gibi, geçmişte başka yurttaşlara da kaba davrandığı için işten çıkartılmış" iddiasında bulundu. Bu iddia üzerine, işten atılan güvenlik görevlisi Hakan Karakuş daha önce hiçbir yolcu ile tartışma yaşamadığını belirterek, Tanrıkulu'nun bununla alakalı bir belge göndermesi halinde, ondan özür dileyeceğini söyledi.
İşten çıkarılma sebeplerini belgelerle gösteren Karakuş, "milletvekili ile tartışmak, nöbet noktasını boş bırakmak, arama yapmaması sebep gösterilerek talimatlara aykırı davranmak" gibi gerekçelerde ihraç edildiğini söyledi. Karakuş disiplin kurulu toplanmadan 1 gün önce ihraç edildiğini, bu yüzden kurulda yaptığı savunmasının bir öneminin kalmadığını, göstermelik bir kurul olduğunu ifade etti.
"KİMSEYE KABA DAVRANMADIM, BUNU TUTANAKLA İSPATLASIN ONDAN ÖZÜR DİLEYEYİM"
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddialarına yanıt veren Hakan Karakuş, "Ben işimi de layıkıyla yapmaya çalışan birisiydim. Milletvekilimizin akşamki konuşmalarını okuduğumda, "Bana kaba davrandı" dediğini gördüm. Ben kesinlikle kaba davranmadım. Ben işimin gerekliliğini yaptım. Milletvekilimiz, kaba davrandığım, geçmişte de bu suçları işlediğime dair bir duyum aldığını ve ispatlı olduğunu söylüyor. Bana bunu ispatlasın. Benim bütün belgelerim elimde. Ben ispatlıyorum. Benim daha önce yolcularla tartıştığımla alakalı bana bir belge göndersin, ondan özür dileyeyim, Ama ben işimi hakkıyla yapan bir insanım.
Beni bu şekilde karalamaya çalışmasın. Beni özelden arayarak bana, "Hakan, kusura bakma. Böyle bir şey oldu ama o an çok sinirliydim, kardeşim" demiş olsa kesinlikle bu olayı uzatmazdım. Olabilir, insanlık halidir, o da kötü bir gün geçirmiş olabilir. Her insan kötü günler geçiriyor. Hiçbir siyasi partiye üyeliğim yok. Hiçbir şekilde siyasi birilerinin de arkasına sığınmışlığım yok. İşimi sendika avukatlarıyla yürütüyorum. Avukata verecek param olmadığından sendika avukatı ile süreci yürütüyorum. Ben kovuldum. Bakmakla yükümlü olduğum ailemin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdayım" dedi.
"GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK SORMAZ SUÇLAMALARINI YANITLADI
Hakan Karakuş, sosyal medyada bazı kişiler tarafından yapılan, "Güvenlik görevlisinin kimlik sorma hakkı yok demişler. Benim, 5188 sayılı yasa çerçevesinde içeride kimlik sorma hakkım var" diye konuştu.