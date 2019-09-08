Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kızından yürek burkan soru: Annem ağlıyor kim öldü?
Mardin'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi, Ankara'da yapılan törenle toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yürek burkan anlar da yaşandı.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Jandarma Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Babalarının şehit olduğundan habersiz olan çocuklar, caminin bahçesinde özel harekât polisleriyle vakit geçirdi. Özel harekât polisi, şehidin büyük kızı İdil'e, 'Hadi annenin yanına gidelim' dedi. İdil'de bunun üzerine, 'Annem ağlıyor, kim öldü?' diye sordu. Polisten cevap alamayan İdil daha sonra annesinin yanına giderek gözyaşlarını sildi.