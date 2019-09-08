Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kızından yürek burkan soru: Annem ağlıyor kim öldü?

'ANNEM AĞLIYOR, KİM ÖLDÜ?'

Törende, şehidin eşi Canan, annesi Nebahat ve babası Necati Kansuva ile diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Şehidin 9 yaşındaki kızı İdil ile 6 yaşındaki Nil de törene katıldı.