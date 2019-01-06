Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

6 Ocak 2019 Pazar, 10:56:45 Güncelleme: 10:58:56
Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde otobüslerle zirveye bırakılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Yürüyüşe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılıyor.

Sarıkamış şehitleri anılıyor! Türkiye'nin her yerinden oraya gittiler

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Toplanma alanına giden 7'den 70'e herkes ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik önlemi alan jandarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması
Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması