Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

6 Ocak 2019 Pazar, 07:33:35 Güncelleme: 07:33:58
Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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