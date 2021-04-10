Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara "Ramazan ayı" uyarısı! Kalabalık iftarlara dikkat

'SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ'

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğduğuna dikkat çekilerek, "Yapılan en büyük hatalardan biri çok hızlı şekilde, yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde hem sağlık açısından risk oluşabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.